Kerkük Valisi Görevden Azledildi

Irak Parlamentosu, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimin yapacağı referanduma katılmayı destekleyen Kerkük Valisini çoğunluk oyuyla görevden aldı.



Irak Başbakanı Haydar Abadi Kerkük Valisinin görevden alınması için Parlamentoda oylama yapılmasını istemişti. Parlamento başkanı Salim el Ceburi başkanlığında yapılan oylamada 328 milletvekilinden 173'ü Kerkük Vali'si Necmettin Kerim'in görevden alınmasını kabul etti.



Kürt asıllı milletvekilleri oylamanın Cumartesi günkü oturuma ertelenmesini istemesine rağmen milletvekillerin çoğunluğu oylamanın bugün yapılmasını istedi. Kürt milletvekilleri oylamayı protesto edip oturuma katılmadı.



(İHA)