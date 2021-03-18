Kerkük'ün güvenliğinden sorumlu kilit isim değişti
Irak'ın Kerkük kentinin güvenliğini sağlayan Bağdat'taki merkezi hükümete bağlı Kerkük Operasyonlar Komutanlığının başına Korgeneral Ali Casim Muhammed getirildi.
Irak'ın Kerkük kentinin güvenliğini sağlayan Bağdat'taki merkezi hükümete bağlı Kerkük Operasyonlar Komutanlığının başına Korgeneral Ali Casim Muhammed getirildi.
Irak resmi haber ajansına göre, Kerkük'ün güvenliğini sağlayan ve Haşdi Şabi, polis, federal polis gücünün yer aldığı Kerkük Operasyonlar Komutanlığının başına Korgeneral Ali Casim Muhammed atandı.
Atama, Irak Başbakanı ve Irak Genelkurmay Başkanı görevini yürüten Mustafa el- Kazimi'nin talimatı doğrultusunda yapıldı.
Kerkük Operasyonlar Komutanlığı Mayıs 2019 tarihinde Korgeneral Saad Harbiye komutanlığında kurulmuştu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı. Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb