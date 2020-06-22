Kerkük'ün güneybatısındaki DEAŞ operasyonları devam ediyor
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Kerkük'ün güneybatısındaki DEAŞ operasyonları devam ediyor

Irak'ın Kerkük kentinin güneybatısında, ordu, polis gücü ve Haşdi Şabi katılımıyla DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonların üçüncü aşamasına geçildi.

Kerkük'ün güneybatısındaki DEAŞ operasyonları devam ediyor
22.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:34

Irak'ın Kerkük kentinin güneybatısında, ordu, polis gücü ve Haşdi Şabi katılımıyla DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonların üçüncü aşamasına geçildi.

Haşdi Şabi 16.Tugay Türkmen Gücü Komutanı Abu Tair, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük, Salahaddin ve Diyala kentleri arasındaki terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik "Irak'ın Kahramanları" adlı operasyonun üçüncü aşamasının başlatıldığını söyledi.

Operasyonun söz konusu üç kent arasında yaklaşık 1000 kilometrelik alanda bulunan tüm kırsal bölgeleri kapsayacağını aktaran Tair, terör örgütü mensuplarını bölgede etkisiz hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Tair, Irak hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da destek verdiği bu operasyona Irak ordusu, Irak federal polis gücü ve Haşdi Şabi bünyesindeki Türkmen gücünün de katıldığını kaydetti.

DEAŞ'a yönelik operasyonların ilk aşaması Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla 2 Haziran'da başlatılmıştı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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