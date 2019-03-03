Kerkük'ü Sadece Irak Federal Güçleri Korumalı"

Irak'ın Kerkük kentinde bir araya gelen Türkmen siyasi parti başkan ve temsilcileri, Kerkük'te sadece Irak federal gücünün bulunmasını istediklerini belirtti.

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Genel Merkezi'nde bir araya gelen tüm Türkmen siyasi parti başkan ve temsilcileri tarafından toplantı sonrası yayımlanan yazılı açıklamada, Kerkük'ün gerek kent merkezi gerekse il sınırları içinde sadece Irak merkezi hükümetine bağlı federal güçlerin bulunmasının istendiği kaydedildi.

Kerkük'ün, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetini kurma sürecinde siyasi pazarlık konusu olmaması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokratik Partisine (KDP), IKBY hükümetinin kurulması sürecinde Kerkük'ü siyasi pazarlık konusu yapmamaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Kerkük petrolünün zaman zaman kaçakçılığa maruz kaldığına işaret edilerek, Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığının bu tür olaylara engel olması gerektiği ifade edildi.

Kerkük için en sağlıklı ve doğru çözümün ortak yönetim olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kentte yönetimde eşitlik ve adaletin sağlanması için Türkmen, Arap ve Kürtlerin ortak yönetimde yer alması gerektiği ifade edildi.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Kaynak: AA