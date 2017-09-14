Kerkük Türkmen Cephesi Teşkilat Başkanı Ağaoğlu: "Referandum Irak'ta İç Savaşa Yol Açar"

- Kerkük Türkmen Cephesi Teşkilat Başkanı Ağaoğlu: "Referandum Irak'ta iç savaşa yol açar"



KERKÜK - Kerkük Türkmen Cephesi Teşkilat Başkanı Muhammed Semman, Kuzey Irak bölgesel yönetiminin 25 Eylül'de yapacağını söylediği bağımsızlık referandumuna kararına karşı olduklarını tekrarladı. Samaan, referandum kararının Irak anayasasına karşı olduğuna işaret ederek, Türkmen milletvekillerinin Irak parlamentosunda bunu söylediklerini ve Irak parlamentosunun da de bu kararı reddettiğine işaret etti.

Muhammed Semman şunları söyledi:

"Herkesçe malumdur ki Kerkük'de son günlerde artarda krizler meydana gelmektedir. Önce bayrak krizi ortaya çıktı. Son haftalarda da sözde bağımsızlık referandumu söz konusu oldu. Bizler Türkmen Cephesi Kerkük il başkanlığı olarak bu referanduma kesinlikle karşıyız. Çünkü bu referandum Irak anayasasına tamamen karşıdır. Anayasa maddeleri bu referandumunun yapılmaması gerektiğini belirtilmektedir. Bizim Milletvekillerimizde Irak parlamentosunda yaptığı çalışmalarda bu referandumun hiçbir kanuni dayanağının bulunmadığını gösterdi.

Bizim de aynı şekilde Kürt kardeşlerimize mesajımız, bu referandumdan bir an önce geri dönmeleridir. Çünkü bu referandum Kerkük'teki Arap Kürt, Türkmen kardeşliğini gerçekten zedeleyecektir. Bu Irak'ta iç savaşı meydana getirecektir. Tüm Türkmen halkından bu referanduma katılmamaları gerektiğini istiyoruz. Bu referandumda ne evet ne de hayır oyu vereceğiz. Bu referandumun meşruiyet kazanmaması için bu referanduma hiçbir şekilde katılmayacağız".