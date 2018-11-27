Kerkük'teki Tarihi 'Kayseri Çarşısı'nda Şüpheli Yangın

Kerkük'TE, Osmanlı döneminde yaptırılan ve önemli ticaret merkezleri arasında yer alan Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı.

Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip olan ve Irak'ın Kerkük şehrinde bulunan Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangının, bir kundaklama sonucu çıktığı ileri sürülüyor. Alevler çarşının büyük bölümünü kaplarken, bölge halkı da çarşının etrafında toplandı. Çarşı esnafının çoğunu Türkmenler oluşturuyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.