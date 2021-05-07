Kerkük'teki FETÖ'ye ait okulda veliler kalitesiz eğitim ve yüksek ücretleri protesto etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kerkük'teki FETÖ'ye ait okulda veliler kalitesiz eğitim ve yüksek ücretleri protesto etti

Kerkük'teki FETÖ'ye ait okulda veliler kalitesiz eğitim ve yüksek ücretleri protesto etti
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait "Kirkuk Çağ Primary School" adlı okul, yüksek ücret ve kalitesiz eğitim nedeniyle protesto edildi.

Irak'ın Kerkük kentindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait "Kirkuk Çağ Primary School" adlı okul, yüksek ücret ve kalitesiz eğitim nedeniyle protesto edildi.

Yüzün üzerinde öğrenci velisi, FETÖ'ye ait okulun yüksek ücret alması ve kalitesiz eğitimine tepki göstermek amacıyla okulun önünde bir araya geldi.

Gösteriye katılanlardan ismini vermek istemeyen bir veli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun eğitim seviyesinin her geçen gün daha da düşmeye başladığını belirterek, neredeyse tüm öğrenci velilerinin bu duruma tepki gösterdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçilmesine rağmen okul ücretlerinde indirime gidilmediğinden şikayet eden öğrenci velisi, ders sayısı ve kitaplarda da kısıtlamaya gidildiğini aktardı.

Veli, okula eğitim kalitesi düşük öğretmenlerin getirildiğini ve çocuklarını bu okuldan alacaklarını kaydetti.

Irak'ta FETÖ'ye ait 43 okul ve 1 üniversite var

FETÖ'nün Irak'ta, Bağdat ve Basra'da Ishık Schools adı altında 9, Kerkük'te Çağ Schools adı altında 6, Erbil ve Soran'da Ronaki Hawler Education adı altında 10, Dohuk'ta Ronaki Dohuk Education adı altında 5 ve Süleymaniye ile Halepçe'de United Science Colleges adlı 13 okulu bulunuyor.

Erbil'de ve Süleymaniye'de eski adı Ishık yeni adıyla Tıshk International University olan üniversite, örgüt bünyesinde faaliyetini sürdürüyor. Irak makamları ve toplumunu aldatmak için FETÖ'nün, Stirling Schools adlı paravan bir şirketle okulların tamamen el değiştirdiği algısını oluşturduğu biliniyor. Örgütün böylece söz konusu okullardan yıllık 50 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gaybubet evlerine 'maaş' dağıtan FETÖ'cü çıplak ayakla kaçarken yakalandı
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gaybubet evlerine "maaş" dağıtan FETÖ'cü çıplak ayakla kaçarken yakalandı
Kolombiya yangın yeri! Hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi öldü, onlarca insan kayboldu
Kolombiya yangın yeri! Hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi öldü, onlarca insan kayboldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Özcan Deniz Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Cyle Larin Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kerkük'teki FETÖ'ye ait okulda veliler kalitesiz eğitim ve yüksek ücretleri protesto etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 03:55:23. #1.14#

title