Kerkük'teki DEAŞ saldırısında 3 polis yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından federal polis gücüne ait bir kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3 polisin yaralandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından federal polis gücüne ait bir kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3 polisin yaralandığı belirtildi.

Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kente bağlı Rıyad Nahiyesi yakınlarında Irak federal polis gücüne ait kontrol noktasına saldırı düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 polisin yaralandığı aktarıldı.

Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb