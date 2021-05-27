Kerkük'teki DEAŞ saldırısında 1 polis öldü
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Kerkük'teki DEAŞ saldırısında 1 polis öldü

Kerkük'teki DEAŞ saldırısında 1 polis öldü
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından federal polis gücüne ait devriye aracına düzenlenen silahlı saldırıda 1 polisin öldüğü belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından federal polis gücüne ait devriye aracına düzenlenen silahlı saldırıda 1 polisin öldüğü belirtildi.

Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kente bağlı Havice ilçesi yakınlarındaki Vadi eş-Şay bölgesinde Irak federal polis gücüne ait devriye aracına saldırı düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 polisin öldüğü aktarıldı.

Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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