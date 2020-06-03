Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 700 kilometrekarelik alan terörden arındırıldı
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Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 700 kilometrekarelik alan terörden arındırıldı

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı dün başlatılan operasyonda Kerkük-Salahaddin kentleri arasındaki 700 kilometrekarelik alanın terörden temizlendiği belirtildi.

Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 700 kilometrekarelik alan terörden arındırıldı
03.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:45

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı dün başlatılan operasyonda Kerkük-Salahaddin kentleri arasındaki 700 kilometrekarelik alanın terörden temizlendiği belirtildi.

AA muhabirine açıklama yapan Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, operasyonun beklendiğinden daha olumlu ve hızlı geçtiğini söyledi.

Operasyonun daha çok kırsal ve dağlık alanda yürütüldüğünü aktaran Harbiye, Kerkük- Salahaddin kentleri arasında 700 kilometrekarelik alanın terör mensuplarından temizlendiğini ifade etti.

Harbiye, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı hakkında henüz net bilgiye sahip olmadıklarını bunun ancak operasyon sonunda belirleneceğini aktardı.

10 asker yaralandı

Teröristlerin Kerkük kentinin güneyindeki Çay Vadisi yakınlarında öldürüldüklerini ifade eden Harbiye, operasyon sırasında teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlatılması sonucu ise 10 askerin yaralandığını kaydetti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla dün Kerkük'ün güneybatısında terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlatılmıştı. Operasyonun 3 gün sürmesi bekleniyor.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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