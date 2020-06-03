Kerkük'teki DEAŞ operasyonu
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Kerkük'teki DEAŞ operasyonu

Askeri birliklerden detaylar Zarar görmüş binalardan detaylar Operasyondan detaylar KERKÜK - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla Kerkük'ün güneybatı bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyon 2. gününde devam etti.

03.06.2020 20:10 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:15

Askeri birliklerden detaylar

Zarar görmüş binalardan detaylar

Operasyondan detaylar

KERKÜK - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla Kerkük'ün güneybatı bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyon 2. gününde devam etti.

Kerkük'teki DEAŞ operasyonu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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