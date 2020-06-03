Kerkük'teki DEAŞ operasyonu
Askeri birliklerden detaylar Zarar görmüş binalardan detaylar Operasyondan detaylar KERKÜK - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla Kerkük'ün güneybatı bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyon 2. gününde devam etti.
03.06.2020 20:10 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:15
Askeri birliklerden detaylar
Zarar görmüş binalardan detaylar
Operasyondan detaylar
KERKÜK - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla Kerkük'ün güneybatı bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyon 2. gününde devam etti.
Kaynak: AA