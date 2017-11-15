Kerkük'teki Beton Bloklar Kaldırılıyor

Irak'ın Kerkük kentindeki birçok semte ve anacaddeye güvenlik önlemleri kapsamında yıllar önce konulan beton bloklar kaldırılıyor.



Merkezi hükümete bağlı Terörle Mücadele Polis Güçleri 2.Tümen Komutanı Maan es-Saadi, blokların kaldırılması işlemleri sırasında incelemelerde bulundu.



Saadi, burada yaptığı açıklamada, "Güvenlik açısından kurum ve kuruluşları etkilemeden kentin birçok yerindeki blokları kaldırıyoruz." dedi.



Kent sakinlerinden kendilerine gelen yoğun talep üzerine ve Kerkük yerel hükümeti ile koordineli olarak bariyerleri kaldırma adımını attıklarını belirten Saadi, şunları söyledi:



"Yıllardır kentteki trafiğin aksamasına ve izdihamlara yol açan tüm bariyerler kaldırılacak. İlk etapta, Kerkük valilik binasının 200 metre ilerisindeki Eğitim Caddesi'nde bulunan beton blokları kaldırdık."



Vatandaşların kentte daha rahat dolaşması için atılan bu adıma, ilginin yüksek olduğunu vurgulayan Saadi, "Kentin güvenliğini eski yöntemlerle değil artık güvenlik kameraları ve güçlü istihbarat çalışmalarıyla sağlayacağız." diye konuştu.



Kerkük'te 2003'ten sonra artan şiddet olaylarından dolayı birçok sokak ve caddeye beton bloklar yerleştirilmişti.