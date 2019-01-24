Kerkük'te Yanan Kayseri Çarşısı'nın Anahtarı Haziran'da Esnafa Verilecek

- Osmanlı mirası Kayseri çarşısı

Çarşının içerisindeki restorasyon çalışmaları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer ile röportaj

Restorasyon Uzman Mühendisi Abdulkadir Pekşen ile röportaj Irak'ın Kerkük kentinde 26 Kasım 2018'de yanarak kullanılamaz hale gelen Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı'nın haziran ayının sonunda Kerkük esnafına teslim edileceği belirtildi.

Kayseri Çarşısı'nın restorasyonunu yapan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, ikinci etap çalışmalarının başladığını ve en geç haziran ayının sonunda restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'teki tarihi çarşının aslına uygun, teknolojik gelişmeleri uygulayarak Kerkük halkına yakışır bir şekilde çalışma yaptıklarını, haziran ayının sonunda çarşıyı esnafa teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

"Özgün yapı bozulmadan planlarımızı gerçekleştiriyoruz"

Günümüz yaşantısının vazgeçilmezi olan internet, televizyon, güvenlik kamerası ve yangın söndürme tesisatının standartlara uygun şekilde döşenmesi için çalışma yaptıklarını aktaran Pekşen, "Çarşının özgün yapısını, görüntüsünü, niteliğini ve özelliklerini bozmayacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA