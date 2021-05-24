Kerkük'te uyuşturucu yapımında kullanılan bir kilogram madde ele geçirildi
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Kerkük'te uyuşturucu yapımında kullanılan bir kilogram madde ele geçirildi

Kerkük'te uyuşturucu yapımında kullanılan bir kilogram madde ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan bir kilogramlık madde ele geçirildiği bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan bir kilogramlık madde ele geçirildiği bildirildi.

Kerkük Polis Müdürü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, narkotik ekiplerinin kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir adrese baskın düzenlediğini belirtti.

Nuri, ihbar üzerine düzenlenen baskında yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildiğini kaydetti.

Uyuşturucu maddenin nereden temin edildiğine ilişkin henüz bir bilgiye sahip olmadıklarını aktaran Nuri, baskın sonucu bir kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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