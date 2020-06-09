Kerkük'te uyuşturucu operasyonu
Irak'ın Kerkük kentinin merkezinde uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
09.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:52
Irak'ın Kerkük kentinin merkezinde uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada kent merkezinde bir semt sakininden gelen ihbarı değerlendirerek, şüpheli adrese baskın düzenlendiğini söyledi.
Adreste uyuşturucu çetesinin "Kerkük ayağı" 2 kişinin gözaltına alındığını aktaran Kamil, bu kapsamda kent merkezinde inceleme ve araştırmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA