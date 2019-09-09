09.09.2019 12:14

- Kerkük'te üç patlama: 2 ölü

KERKÜK - Kerkük kent merkezinde üç farklı bölgede meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 5 kişi de yaralandı.

Kerkük'ün üç farklı semtinde yere döşenen üç bomba infilak etti. Patlamalarda 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 5 kişi de yaralandı. Patlamaları araştırmak için olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar ise ambulanslarla tedavi için Kerkük Devlet Hastanesine sevk edildi. Patlamalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA