Kerkük'te üç patlama: 1 ölü

Kerkük'te üç patlama: 1 ölü

Kerkük kent merkezinde üç farklı bölgede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 5 kişi de yaralandı.

09.09.2019 11:50
Kerkük'te üç patlama: 1 ölü

Kerkük kent merkezinde üç farklı bölgede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 5 kişi de yaralandı.

Kerkük'ün üç farklı semtinde yere döşenen üç bomba infilak etti. Patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 5 kişi de yaralandı. Patlamaları araştırmak için olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar ise ambulanslarla tedavi için Kerkük Devlet Hastanesine sevk edildi. Patlamalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kerkük'te üç patlama: 1 ölü
Kaynak: İHA
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