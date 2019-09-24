Kerkük'te Türkmen partisine saldırı

Kerkük'te Türkmen partisine saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi, kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

24.09.2019 00:04
Kerkük'te Türkmen partisine saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi, kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.


Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Partimizin genel merkezine silahlı saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı.


Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaşan Beyatlı, "Motosiklet kullanan yüzü maskeli kimliği belirsiz kişiler, partimizin önünden hızla geçerek ateş açtı." dedi.

Olaydan sonra bölgeye gelen güvenlik güçleri, saldırıya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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