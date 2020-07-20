Kerkük'te Türkmen Cephesi bürosu yakınlarında bomba bulundu Kerkük'teki Türkmen Cephesi bürosu yakınlarında bomba bulundu.

Kerkük'teki Türkmen Cephesi bürosu yakınlarında bomba bulundu.

Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları binasına bomba yüklü saldırı gerçekleştirilmiş, 1 kişi yaralanmıştı. İlerleyen saatlerde, Kerkük kentinde bulunan Irak Türkmen Cephesi (ITC) bürosu yakınlarında bomba bulundu. Parkta tespit edilen bomba, güvenlik görevlileri tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

ITC Mensubu Mardin Gögkaya, "Bugün ITC bürosunun yakınında çocuk vardı vardı. Parkın içerisine, bize 50 kilometre yakınlıkta bir yere bomba bırakılmış. Emniyet güçleri bunu çözdüler, çözülmeseydi bölgemiz zarar edecekti. Memleketin huzurunu bozmak istiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz" dedi. - KERKÜK

Kaynak: İHA