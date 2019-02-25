Kerkük'te Türkmen Basın Günü Kutlandı

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Basın Günü dolayısıyla Türkmen Gazeteciler Cemiyeti bir etkinlik düzenledi.

Türkmen Basın Cemiyeti binasında düzenlenen kutlama etkinliğine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, kentteki basın mensupları, Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Sorumlusu Muhammet Dağıstanlı, siyasi ve kültürel yetkililer katıldı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkmen basını farklı dillerde yayın yaparak sesini dünyaya duyurmalı." ifadesini kullandı.

Türkmen basınının Kerkük'te 108 yıllık bir tarihi olduğuna dikkati çeken Salihi, çağın teknolojisi ve gelişmelerine daha ciddi şekilde ayak uydurulması gerektiğini söyledi.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi şimdi de Irak hükümetinin Türkmen basınını göz ardı ettiğini aktaran Salihi, basınımızı geliştirmek için Kültür bakanlığında Türkmence bölümün açılmasını defalarca istememize rağmen hala açılmadığını söyledi.

Türkmen basınının Irak genelinde iyi konumda olduğunu aktaran Kerküklü gazeteci Mervan el-Ani, "Türkmen medyası Türk medyasını örnek alarak daha da gelişmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Irak'ta 25 Şubat 1911'de çıkan ve 8 yıl süren "Havadis Gazetesi" ilk Türkmen gazetesi olarak kabul ediliyor. Gazetenin yayına başladığı gün "Türkmen Basın Günü" olarak her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kaynak: AA