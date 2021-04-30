Kerkük'te terör örgütü DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kerkük'te terör örgütü DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Kerkük'te terör örgütü DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinin Havice ilçesi yakınlarında bir kontrol noktasına el bombasıyla düzenlediği saldırıda 1 Haşdi Şabi gücünün öldüğü, 2 polisin yaralandığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinin Havice ilçesi yakınlarında bir kontrol noktasına el bombasıyla düzenlediği saldırıda 1 Haşdi Şabi gücünün öldüğü, 2 polisin yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Havice ilçesi yakınlarındaki Irak federal polis gücü ve Haşdi Şabi'nin ortak kontrol noktasına el bombasıyla saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda bir Haşdi Şabi mensubunun öldüğünü ve 2 polisin yaralandığını aktaran Nuri, olaydan sonra bölgede operasyon başlatıldığını dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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