Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı Irak'ın Kerkük kentinde bir eve düzenlenen baskında terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı.

Irak'ın Kerkük kentinde bir eve düzenlenen baskında terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen bir ihbarı değerlendiren polisin, kent merkezindeki Panca Ali semtinde bulunan bir eve baskın düzenlediğini belirtti.

Baskında isimleri "arananlar" listesinde bulunan DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığını kaydeden Kemal, teröristlerin polise yakalanmamak için yaklaşık iki aydır bu evde gizlendiğini aktardı.

Kemel, daha önce Kekük'ün kırsal bölgelerinde DEAŞ saflarında yer aldıkları tespit edilen söz konusu 2 kişinin sorgularının ardından mahkemeye sevk edildiğini söyledi.

Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçiren DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA