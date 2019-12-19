Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı

19.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:14

Irak'ın Kerkük kentindeki Rıyad Kasabası'na düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonların sürdüğünü söyledi.

Kemal, kentin güneyindeki Rıyad Kasabası'nın bir köyünden gelen ihbar üzerine düzenlenen operasyonla 2 teröristin yakalandığını ifade etti.

Polis Müdürü Kemal, şüphelilerin ihbar edilmesinde bölge halkının önemli rol oynadığını dile getirdi.

DEAŞ'ın kırsal bölgelerdeki saldırıları devam ediyor

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA