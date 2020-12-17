Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 4 sığınak imha edildi

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte ait 5 sığınağın imha edildiği belirtildi.

Kerkük Operasyonlar Kumandanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki kırsal bölgede terör örgütü DEAŞ'a yönelik federal polis gücü tarafından operasyon başlatıldığını söyledi.

Operasyonun kentin Reşad kasabasının kırsalındaki Garha ve Şay Vadisi yakınlarında yapıldığı bilgisini veren Harbiye, operasyonda terör örgütü DEAŞ mensuplarının kullandığı 4 sığınağın imha edildiğini aktardı.

Sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini belirten Harbiye, operasyonun devam ettiğini dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

???????Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb