Kerkük'te son bir günde 6 çocukta Kovid-19 tespit edildi

Irak'ın Kerkük kentinde son 24 saatte 6 çocukta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği duyuruldu.

Kerkük'te Kovid-19 ile mücadele kapsamında oluşturulan kriz masasından yapılan yazılı açıklamada, kentte uygulanan kısıtlamalara rağmen salgının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte 15 yaşından küçük 6 çocukta Kovid-19 tespit edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu çocuklarda görülen virüsün İngiltere varyantı olup olmadığına ilişkin test sonucunun beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İngiltere kaynaklı mutasyonlu Kovid-19 vakalarında artış yaşanabileceği uyarısı yapılarak, halka tedbirleri daha ciddiye almaları çağrısında bulunuldu.

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, 15 Şubat'ta ülkede İngiltere varyantı Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Irak hükümeti, Kovid-19 nedeniyle 18 Şubat'tan itibaren iki hafta boyunca 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı kararı almıştı.

Karara göre, alışveriş merkezleri, kahvehaneler, kafe ve restoranlar iki hafta boyunca bu saatlerde kapalı olacak. Irak'ta tüm spor aktiviteleri de bir sonraki duyuruya kadar iptal edilmiş ve ülkede maske takılması da zorunlu hale getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb