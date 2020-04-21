Kerkük'te sokağa çıkma yasağında esnekliğe gidildi
Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağında esnekliğe gidildi.
21.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:10
Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağında esnekliğe gidildi.
Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masası tarafından yapılan açıklamada, vakalarda artış olmaması nedeniyle gündüzleri sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edildi.
Sokağa çıkma yasağının hafta sonları tüm gün, hafta içi saat 18: 00- 06: 00 arası uygulanacağı bildirildi.
Kentin tüm girişlerinin kapalı kalacağı, sadece gıda maddelerin girişlerine izin verileceği duyuruldu.
Kaynak: AA