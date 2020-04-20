Kerkük'te sokağa çıkma yasağında esnekliğe gidildi
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Kerkük'te sokağa çıkma yasağında esnekliğe gidildi

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağında esnekliğe gidildi.

20.04.2020 19:34 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:34
Kerkük'te sokağa çıkma yasağında esnekliğe gidildi

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağında esnekliğe gidildi.

Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masası tarafından yapılan açıklamada, vakalarda artış olmaması nedeniyle gündüzleri sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edildi.

Sokağa çıkma yasağının hafta sonları tüm gün, hafta içi saat 18: 00- 06: 00 arası uygulanacağı bildirildi.

Kentin tüm girişlerinin kapalı kalacağı, sadece gıda maddelerin girişlerine izin verileceği duyuruldu.

Kaynak: AA

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