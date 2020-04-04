- Kerkük'te sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası yağdı - Kerkük'te sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası yağdı Irak'ın Kerkük kentinde korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere para cezası yağdı.

- Kerkük'te sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası yağdı

KERKÜK - Irak'ın Kerkük kentinde korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere para cezası yağdı.

Dünyayı saran korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Irak'ın Kerkük şehrinde polis yasağa uymayanlara para cezası kesti. Kerkük Emniyet müdürü Ali Kemal korona virüs salgınıyla mücadelede sokağa çıkma yasağına uymayan ve önlem almayanların titizlikle soruşturulacağını ve para cezası kesileceğini belirtti.

Kerkük iç güvenlik polis müdürü Sinan El beyati, "Alınan kararlara uymayanlara titiz soruşturma uygulayacağız" ifadelerini kullandı. Elbeyati, "Kerküklü vatandaşlarımızın sağlığı için sokağa çıkama yasağı ve salgına karşı önlem almayanlara 100 bin Irak dinarı para cezası uyguluyoruz ve karşı gelenleri göz altına alıyoruz. Caddelerde gördüğünüz hareketli araçlar ise izin verdiğimiz baz devlet memurlarıdır. Onların da mesaileri bittiği an caddeleri bom boş göreceksiniz" şeklinde konuştu.

"Çalışmazsam açlıktan ölürüz"

Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlar ise günlük ihtiyaçları karşılayabilmek için sokağa çıkmak zorunda olduklarını belirtti. Turşu satarak geçimini sağlayan Nürettin Vehap ise, "Gördüğünüz gibi turşu satıyorum. Çalışmazsam açlıktan ölürüz. İhtiyaçlarımızı böyle gideriyoruz" ifadelerini kullandı.

Eldiven ve maske kullanmasa da korona virüse karşı önlem aldığını belirten Suphi Bayraktar ise, "İlk önce Allah milletimizi bu hastalıktan korusun. Bu hastalık kötü bir hastalıktır. Eldiven ve maska takmadım ama kendimi koruyorum. Her gün elimi iyice yıkıyorum ve beş vakit abdest alıyorum" dedi.

"Hükümet bizi görmezden geliyor"

Çalışmak zorunda olduğunu belirten Zaihir Abit ise "Bizler işçiyiz. Hükümet bizi görmezden geliyor. Evde kal diyor ama gıda ve para ihtiyacımız temin etmiyor. Evde kalıyorum çocuklarım aç kalıyor, dışarı çıkıyorum emniyet göz altına alıyor. Ben hasta olum yeter ki çocuklarım aç kalmasın" diye konuştu.

Ali Nezhat ise "Ekmek almaya gittim üç kez beni yakaladılar. Çözüm istiyoruz, temiz hava almak istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA