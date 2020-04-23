Kerkük'te sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı, insanlar pazarlara akın etti
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Kerkük'te sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı, insanlar pazarlara akın etti

Irak'ın Kerkük şehrinde sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmasının ardından Kerküklüler pazarlara ve marketlere akın etti.

23.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:11
Kerkük'te sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı, insanlar pazarlara akın etti

Irak'ın Kerkük şehrinde sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmasının ardından Kerküklüler pazarlara ve marketlere akın etti.

Kerkük'te korona virüs salgını ile mücadele için oluşturulan kriz masası tarafından yapılan açıklamada, vakalarda artış olmaması nedeniyle gündüzleri sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edilmişti. Sokağa çıkma yasağının hafta sonları tüm gün, hafta içi saat 18.00- 06.00 arası uygulanacağının açıklanmasının ardından Kerküklüler pazarlara ve marketlere akın etti. Kerküklülerin önlem almadan ve sosyal mesafeyi korumadan alışveriş noktalarını doldurması dikkat çekti.

Kerkük Valisi Rakan Said halka seslenerek, "Kerküklülerden istediğimiz destek olsunlar. Kalabalık yerlerden uzak dursunlar. Maske taksınlar, sürekli ellerini yıkasınlar ve toplu olarak bir araya gelmesinler" ifadelerini kullandı. Vali, kararlara uymayanların kendilerine ve ailelerine zarar verdiğini belirterek, kişisel önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Korona virüs ile mücadele için oluşturulan kriz masasının sözcüsü Mervan el-Ani, "Vatandaşların evde kalmaları nedeniyle korona salgını kentimizde çok yayılmadı. Bu nedenle sokağa çıkma yasağını kısmen kaldırdık. Gördüğünüz gibi çarşılar normal hayat devam ediyor ve ardından yerel saatle 18.00'de yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kentin tüm giriş çıkışları kapatılıyor ve sadece gıda girişine izin veriliyor" dedi.

Kerküklü Mustafa Ömer de önlemlerin alındığını ve giriş çıkışların kapatıldığını dile getirdi. Yurt dışından gelen olmadığını sözlerine ekleyen Ömer, "Bir kişide korona görüldü ama o da iyileşti. Çarşıda hareketlilik yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

İbrahim Ramazan adlı Kerküklü de korana virüsünün kentte son bulduğunu söyledi. - KERKÜK

Kaynak: İHA

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