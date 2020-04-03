Kerkük'te sivil araca bombalı saldırı: 1 yaralı Irak'ın Kerkük kentinde bir sivil aracın altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentinde bir sivil aracın altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Hadra semtinde bir sivil araca yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.

Saldırıda araç sürücüsünün ağır yaralandığını aktaran Kemal, bombanın araca kim ya da kimler tarafından yerleştirildiğinin bilinmediğini ifade etti.

Kemal, saldırının düzenlendiği semtte inceleme başlatıldığını ve kent merkezinde yeni önlemler alındığını kaydetti.

Kaynak: AA