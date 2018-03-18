Kerkük'te Silahlı Saldırı: 5 Ölü

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kerkük emniyetinden Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havice ilçesindeki Rıyad nahiyesinde terör örgütü DEAŞ mensupları oldukları sanılan kişiler tarafından bir aileye makineli tüfeklerle ateş açıldığını belirtti.

Saldırıda aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Ubeydi, saldırganların emniyet güçleri olay yerine ulaşmadan kaçtığını ifade etti.

Kerkük'teki DEAŞ saldırılarının, bölge sakinlerini ve ve güvenlik güçlerini rahatsız etmeye başladığını kaydeden Ubeydi, güvenlik önlemlerine rağmen saldırıların arttığını aktardı.