Kerkük'te Selin Vurduğu Köyden 83 Kişi Tahliye Edildi

Irak'ın kuzeyinde üç gündür etkili şiddetli yağışların neden olduğu selde mahsur kalan Kerkük'ün Gazvaşan köyü sakinleri, sivil savunma ekiplerince güvenli bölgeye alındı.

Kerkük Sivil Savunma Müdürü Salih Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Selle birlikte çevredeki derelerin taşması üzerine harekete geçen sivil savunma ekipleri, Gazvaşan köyünden 83 sivili kurtarmayı başardı. İş makinalarıyla köyün kuzeyinde su tahliyesi yaptık. "dedi.

Irak Federal Polis Gücü Komutanlarından Yarbay İhsan Sattar da "Köyde mahsur kalan ailelerin kurtarılmasında sivil savunma ekiplerine yardımcı olduk. Çok sayıda aileyi araçlarımızla köyden uzaklaştırdık." diye konuştu.

Selden dolayı köylerinde büyük hasar meydana geldiğini aktaran Gazvaşan köyü sakinlerinden Kamaran Tahsin, "Gece saatlerinde sular altında kaldık. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması." ifadelerini kullandı.