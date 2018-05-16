Kerkük'teki Seçim Büroları Silahlı Kuşatma Altına Alındı
Irak seçim komisyonu, Kerkük'teki seçim merkezinin sonuçlara itiraz edenler tarafından silahlı kuşatma altına alındığını duyurdu. Irak Başbakanı İbadi, seçim sandıklarının tekrar sayılması için talimat vermişti.
Irak'ın Kerkük kentindeki seçim bürolarına silahlı kişiler tarafından baskın yapıldığı belirtildi.
KOMİSYONDA ÇALIŞANLAR SALDIRGANLAR TARAFINDAN REHİN ALINDI
Irak Seçim Komisyonu, Kerkük'teki seçim bürolarının silahlı kuşatma altında olduğunu açıkladı. Seçim komisyonu tarafından yapılan açıklamada, silahlı kişilerin seçim sonuçlarını değiştirmek için komisyona baskı uyguladığı iddia edildi. Komisyonda çalışanların ise saldırganlar tarafından rehin alındığı öğrenildi.
YORUMLAR