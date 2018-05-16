Kerkük'teki Seçim Büroları Silahlı Kuşatma Altına Alındı

Irak'ın Kerkük kentindeki seçim bürolarına silahlı kişiler tarafından baskın yapıldığı belirtildi.

KOMİSYONDA ÇALIŞANLAR SALDIRGANLAR TARAFINDAN REHİN ALINDI

Irak Seçim Komisyonu, Kerkük'teki seçim bürolarının silahlı kuşatma altında olduğunu açıkladı. Seçim komisyonu tarafından yapılan açıklamada, silahlı kişilerin seçim sonuçlarını değiştirmek için komisyona baskı uyguladığı iddia edildi. Komisyonda çalışanların ise saldırganlar tarafından rehin alındığı öğrenildi.