Kerkük'te sağlık çalışanlarından Kovid-19 protestosu
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Kerkük'te sağlık çalışanlarından Kovid-19 protestosu

Irak'ın Kerkük kentinde sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artmasının ardından ağırlaşan çalışma koşullarını protesto etti.

Kerkük'te sağlık çalışanlarından Kovid-19 protestosu
21.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:01

Irak'ın Kerkük kentinde sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artmasının ardından ağırlaşan çalışma koşullarını protesto etti.

Kerkük Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlıkçılar, kentteki koronavirüs vakalarının artmasıyla ağırlaşan çalışma koşullarına tepki gösterdi.

Sağlık personeli Hammud Kaleli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerde sağlık personeli sayısında yetersizlik olduğuna dikkati çekerek, son bir haftada 10 sağlık personelinin virüs tespit edilmesinin ardından karantinaya alındığını ifade etti.

Hastanede ekipmanların yetersiz olduğu ve koruyucu kıyafetlerin tükendiği bilgisini paylaşan Kerkük Azadi Hastanesi sağlık personeli Edibe Ali de can güvenliği endişesi yaşamaya başladıklarını kaydetti.

Ali, koruyucu eldiven ve maskelerin tükendiği hastane ve sağlık ocaklarında dezenfekte çalışmalarının da ihmal edildiğini söyledi.

Can güvenliklerinden endişe etmeye başladıklarını dile getiren sağlık personeli Hasan Saki ise tüm sağlık personeline koronavirüs testi yapılmasını istedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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