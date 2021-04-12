Kerkük'te ramazan ayında eylem hazırlığı yapan 7 DEAŞ'lı terörist yakalandı
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Kerkük'te ramazan ayında eylem hazırlığı yapan 7 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel
Kerkük'te ramazan ayında eylem hazırlığı yapan 7 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, eylem hazırlığındaki 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, eylem hazırlığındaki 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis ve acil müdahale ekiplerinin kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir adrese baskın düzenlediğini söyledi.

Operasyonda 7 DEAŞ mensubunun yakalandığını ifade eden Nuri, terörist grubun ramazan ayında eylem hazırlığı yaptığının tespit edildiğini aktardı.

Nuri, yakalanan şahısların, ilk sorguda terör örgütüne mensup olduklarını ve kente kırsal bölgelerden sızdıklarını itiraf ettiklerini belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3,5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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