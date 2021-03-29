Kerkük'te Peşmerge güçlerine roket saldırısı

Irak'ın Kerkük kentinin kuzeybatısında yer alan Altın Köprü kasabası yakınlarındaki Peşmerge güçlerine yönelik roket saldırısı düzenlendi.

Irak'ın Kerkük kentinin kuzeybatısında yer alan Altın Köprü kasabası yakınlarındaki Peşmerge güçlerine yönelik roket saldırısı düzenlendi.

Irak'ın Kerkük kentinin kuzeybatısında yer alan Altın Köprü kasabası yakınlarındaki Peşmerge güçlerine, kimliği belirsiz kişiler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Peşmerge güçlerinin Batı Kerkük ekseninden sorumlu Nuri Hama Ali yaptığı açıklamada, Peşmerge güçlerinin 5. bölgesine yönelik 3 roketle saldırı düzenlendiğini bildirdi. Ali, saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığını ifade ederek, henüz roketlerin nereden fırlatıldığının tespit edilmediğini ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan, Peşmerge güçleri ise saldırının ardından etrafa rastgele ateş açarken, yaşanan olay Altın Köprü kasabasında büyük paniğe neden oldu. Saldırının ardından kasaba halkı ise dükkanlarını kapatarak evlerine koştu. - KERKÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı