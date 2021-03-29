Kerkük'te Peşmerge güçlerine roket saldırısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kerkük'te Peşmerge güçlerine roket saldırısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentinin kuzeybatısında yer alan Altın Köprü kasabası yakınlarındaki Peşmerge güçlerine yönelik roket saldırısı düzenlendi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Ellerinizdeki altın ve dövizleri finans kuruluşlarına kazandırın
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Ellerinizdeki altın ve dövizleri finans kuruluşlarına kazandırın

Irak'ın Kerkük kentinin kuzeybatısında yer alan Altın Köprü kasabası yakınlarındaki Peşmerge güçlerine yönelik roket saldırısı düzenlendi.

Irak'ın Kerkük kentinin kuzeybatısında yer alan Altın Köprü kasabası yakınlarındaki Peşmerge güçlerine, kimliği belirsiz kişiler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Peşmerge güçlerinin Batı Kerkük ekseninden sorumlu Nuri Hama Ali yaptığı açıklamada, Peşmerge güçlerinin 5. bölgesine yönelik 3 roketle saldırı düzenlendiğini bildirdi. Ali, saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığını ifade ederek, henüz roketlerin nereden fırlatıldığının tespit edilmediğini ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan, Peşmerge güçleri ise saldırının ardından etrafa rastgele ateş açarken, yaşanan olay Altın Köprü kasabasında büyük paniğe neden oldu. Saldırının ardından kasaba halkı ise dükkanlarını kapatarak evlerine koştu. - KERKÜK

Kerkük'te Peşmerge güçlerine roket saldırısı
Kerkük'te Peşmerge güçlerine roket saldırısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal İhsan Yavuz Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Burcu Biricik Cemal Can Canseven
Spor Şenol Güneş Caner Erkin Nihat Özdemir Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kerkük'te Peşmerge güçlerine roket saldırısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 00:00:45. #1.15#
title