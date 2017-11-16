Kerkük'te Partilere Ait Silahlı Güçlerin Bulunduğu İddiasına Yalanlama

Irak'ın Kerkük kentinde güvenliği federal polis güçlerinin sağladığı, siyasi parti ya da hareketlere bağlı silahlı güçlerin varlığının söz konusu olmadığı belirtildi.



Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, makamında düzenlediği basın toplantısında, "Kerkük'ün güvenliğini merkezi hükümete bağlı Terörle Mücadele Polis Güçleri'nin dışında hiç kimse sağlamıyor." dedi.



Kentte federal polisin dışında silahlı güçler bulunduğu yönünde özellikle sosyal medyada yayılan iddiaları yalanlayan Ömer, "Siyasi parti ve hareketlere ait güvenlik gücünün kentte bulunduğu iddiaları asılsız ve gerçek dışıdır. Kerkük'te hiçbir partinin silahlı kanadı veya benzeri oluşumu söz konusu olamaz." diye konuştu.



Ömer, Kerkük'te konuşlanan terörle mücadele ekipleriyle birlikte hareket ettiklerini vurgularken, "Kerkük polisi ve Irak Terörle Mücadele Polis Güçleri'nin dışında hiçbir güvenlik gücünün kentte bulunmasına izin verilmez." ifadelerini kullandı.