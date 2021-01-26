Kerkük'te narkotik ekipleri 8 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirdi
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Kerkük'te narkotik ekipleri 8 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirdi

26.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:12
Kerkük'te narkotik ekipleri 8 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirdi

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda yüklü müktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda yüklü müktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge sakinlerinden gelen ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, kent merkezinde bir adrese baskın düzenledi.

Gıda deposu olarak kullanılan adrese yapılan baskında 7 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, yurt dışından temin edilen uyuşturucu maddenin Kerkük ve başka kentlerde piyasaya sürme hazırlığı yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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