Kerkük'te Kuzey Gaz Şirketine yönelik füze saldırısı

Irak'ın Kerkük kentindeki Kuzey Gaz Şirketine yönelik füze saldırısı düzenlendi.

Irak'ın Kerkük kentindeki Kuzey Gaz Şirketine yönelik füze saldırısı düzenlendi.

????Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük kentinin güneyindeki Kuzey Gaz Şirketine atılan füzenin boş alana düştüğü ve herhangi bir zarara neden olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıyı kimin düzenlediğinin henüz bilinmediği, olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb