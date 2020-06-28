Kerkük'te köye saldıran DEAŞ mensuplarından ikisi öldürüldü Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Macid köyünde, korucular ile çatışmaya giren iki DEAŞ mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Macid köyünde, korucular ile çatışmaya giren iki DEAŞ mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Macid köyüne düzenledikleri saldırıda köy korucularıyla çatışmaya girdiklerini söyledi.

Kamil, iki teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Olaydan sonra bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiğini belirten Kamil, köye yakın çevre ve kırsal bölgede operasyon başlatıldığı bilgisini verdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA