Kerkük'te koronavirüse karşı kapsamlı dezenfekte çalışmaları başladı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kerkük'te koronavirüse karşı kapsamlı dezenfekte çalışmaları başladı - Haber
Kerkük, Irak, Güncel

Kerkük'te koronavirüse karşı kapsamlı dezenfekte çalışmaları başladı

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

13.03.2020 05:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:47
Kerkük'te koronavirüse karşı kapsamlı dezenfekte çalışmaları başladı

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Abdurrezzak, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kovid-19'la mücadele kapsamında kentin önemli ve kalabalık yerlerinde dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını söyledi.

Abdurrezzak, Kerkük belediyesi ile ortaklaşa başlatılan çalışmanın kentteki tüm cadde, sokak, cami, okul ve devlet kurumlarını kapsadığını ifade etti.

Dezenfekte çalışmalarının bir ay devam edeceğini aktaran Abdurrezzak, vatandaşların evlerine çekildiği akşam vakitlerinde başlayacak dezenfeksiyonun sabaha kadar devam edeceği bilgisini verdi.

Abdurrezzak, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kentin her yerinde detaylı temizlik yapılacağını sözlerine ekledi.

Ülkede şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kerkük'te koronavirüse karşı kapsamlı dezenfekte çalışmaları başladı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Kerkük'te koronavirüse karşı kapsamlı dezenfekte çalışmaları başladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor Haber
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi Haber
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler Haber
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler
Dünyaca ünlü kalp cerrahı açıkladı! İşte virüse karşı alınacak 8 önlem Haber
Dünyaca ünlü kalp cerrahı açıkladı! İşte virüse karşı alınacak 8 önlem
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı Haber
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haber
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Kandilli Rasathanesi'nde görevli deprem mühendisinden korkutan açıklama: İstanbul depreminden 6-7 milyon insan etkilenebilir
Kandilli Rasathanesi'nde görevli deprem mühendisinden korkutan açıklama: İstanbul depreminden 6-7 milyon insan...
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Acun Medya'nın çektiği Exatlon Challenge yarışması Netflix'te yayınlanacak
Acun Medya'nın çektiği Exatlon Challenge yarışması Netflix'te yayınlanacak
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla gizlemek isteyen zehir taciri narkotik köpeği Çiko'nun yardımıyla yakalandı
Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla gizlemek isteyen zehir taciri narkotik köpeği Çiko'nun yardımıyla yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Emrah Demet Akalın Muhterem Nur Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Metin Oktay Berkay Şahin Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Kerkük'te koronavirüse karşı kapsamlı dezenfekte çalışmaları başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 06:45:18. #1.15#