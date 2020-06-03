Kerkük'te koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış endişeye yol açtı
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Kerkük'te koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış endişeye yol açtı

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki ani artış ve virüse yakalananlar arasında çocukların da bulunması endişeye yol açtı.

Kerkük'te koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış endişeye yol açtı
03.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:25

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki ani artış ve virüse yakalananlar arasında çocukların da bulunması endişeye yol açtı.

Kerkük Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te son bir günde 10'u çocuk 48 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Kentin çeşitli bölgelerinde yapılan testlerde yeni vakalar tespit edildiği aktarılan açıklamada, çocuklara da virüsün bulaşmış olmasının endişe verici olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kerkük'te Kovid-19 hastalarına yönelik acil şekilde bir hastane yapılması için Bağdat hükümetinden destek istendi.

Virüse yakalananların tamamı karantinaya alınırken vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Vaka sayısının artması üzerine Kerkük'te koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası, kentte sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Kerkük'te bu sabah itibarıyla 6 Haziran Cumartesi gününe kadar tam gün sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı.

Kent giriş-çıkışlara kapatılırken sadece gıda ve sağlık malzemeleri taşıyan araçların girişine izin veriliyor.

Vaka sayılarındaki ani artışın nedeni olarak halkın koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası ve Sağlık Müdürlüğünün talimatlarına uymaması gösteriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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