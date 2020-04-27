- Kerkük'te korona ile mücadelede "sıfır temas" hamlesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Kerkük'te korona ile mücadelede "sıfır temas" hamlesi

- Kerkük'te korona ile mücadelede "sıfır temas" hamlesi Irak'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında karantinada bulunan hastalara 'sıfır temas' amacı ile uzaktan kumandalı ilaç ve yemek dağıtım aracı kullanıldı.

- Kerkük'te korona ile mücadelede 'sıfır temas' hamlesi
27.04.2020 20:09 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:10

- Kerkük'te korona ile mücadelede "sıfır temas" hamlesi

KERKÜK - Irak'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında karantinada bulunan hastalara 'sıfır temas' amacı ile uzaktan kumandalı ilaç ve yemek dağıtım aracı kullanıldı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Irak'ın Kerkük kentinde korona virüs nedeni ile karantina altında olan hastalara 'sıfır temas' amacı ile uzaktan kumandalı ilaç ve yemek dağıtım aracı kullanıldı. Yetkililer, korona virüs salgını ile en önde mücadele eden sağlık çalışanlarının hasta ile arasındaki teması en aza indirmeye çalıştıklarını ifade ederken, Irak Türkmen Cephesinde korona virüs ile mücadelede amacı ile kurulan kriz masası tarafından Kerkük Sağlık Dairesi'ne uzaktan kumandalı ilaç ve yemek dağıtım aracı hediye edildi.

Karantina altında bulunan hastalardan Atilla Hasan, "Allah razı olsun cihaz sayesinde kimse ile temas etmeden ilaçlarımı ve yemeğimi aldım. Allah herkese şifa versin" dedi.

Uzaktan kumandalı dağıtım aracını tasarlayan Zeyd Necmettin ise, "Kerkük'te salgına karşı erken önlemler alındı. Bizde düşündük salgının artmaması ve doktorlar ile hasta arasındaki teması engellemek ve virüsün bulaşmasını engellemek amacı ile bu cihazı yaptık" ifadelerini kullandı.

Uzaktan kumandalı ilaç ve yemek dağıtım aracında kamera ve ses sistemleri sayesinde doktor ve hasta arasında iletişim kuruluyor. Irak'ta toplam korona virüs vaka sayısı bin 820'ye, hayatını kaybedenler ise 87'ye ulaştı.

- Kerkük'te korona ile mücadelede 'sıfır temas' hamlesi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Haberler
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak...
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti...
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı
Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Ebru Şallı Ozan Güven Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Ergin Ataman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu Nur Yerlitaş
Şu an buradasınız: - Kerkük'te korona ile mücadelede "sıfır temas" hamlesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 21:30:39. #1.15#
title