- Kerkük'te korona ile mücadelede "sıfır temas" hamlesi - Kerkük'te korona ile mücadelede "sıfır temas" hamlesi Irak'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında karantinada bulunan hastalara 'sıfır temas' amacı ile uzaktan kumandalı ilaç ve yemek dağıtım aracı kullanıldı.

- Kerkük'te korona ile mücadelede "sıfır temas" hamlesi

KERKÜK - Irak'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında karantinada bulunan hastalara 'sıfır temas' amacı ile uzaktan kumandalı ilaç ve yemek dağıtım aracı kullanıldı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Irak'ın Kerkük kentinde korona virüs nedeni ile karantina altında olan hastalara 'sıfır temas' amacı ile uzaktan kumandalı ilaç ve yemek dağıtım aracı kullanıldı. Yetkililer, korona virüs salgını ile en önde mücadele eden sağlık çalışanlarının hasta ile arasındaki teması en aza indirmeye çalıştıklarını ifade ederken, Irak Türkmen Cephesinde korona virüs ile mücadelede amacı ile kurulan kriz masası tarafından Kerkük Sağlık Dairesi'ne uzaktan kumandalı ilaç ve yemek dağıtım aracı hediye edildi.

Karantina altında bulunan hastalardan Atilla Hasan, "Allah razı olsun cihaz sayesinde kimse ile temas etmeden ilaçlarımı ve yemeğimi aldım. Allah herkese şifa versin" dedi.

Uzaktan kumandalı dağıtım aracını tasarlayan Zeyd Necmettin ise, "Kerkük'te salgına karşı erken önlemler alındı. Bizde düşündük salgının artmaması ve doktorlar ile hasta arasındaki teması engellemek ve virüsün bulaşmasını engellemek amacı ile bu cihazı yaptık" ifadelerini kullandı.

Uzaktan kumandalı ilaç ve yemek dağıtım aracında kamera ve ses sistemleri sayesinde doktor ve hasta arasında iletişim kuruluyor. Irak'ta toplam korona virüs vaka sayısı bin 820'ye, hayatını kaybedenler ise 87'ye ulaştı.

Kaynak: İHA