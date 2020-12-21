Kerkük'te, Irak dinarının dolar karşısında değer kaybetmesine tepki
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Kerkük'te, Irak dinarının dolar karşısında değer kaybetmesine tepki

21.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:04
Kerkük'te, Irak dinarının dolar karşısında değer kaybetmesine tepki

Irak'ın Kerkük kentinde onlarca vatandaş, Merkez Bankası'nın yerel paranın dolar karşısında değer kaybetmesine neden olan yeni kur düzenlemesi kararına tepki gösterdi.

Irak'ın Kerkük kentinde onlarca vatandaş, Merkez Bankası'nın yerel paranın dolar karşısında değer kaybetmesine neden olan yeni kur düzenlemesi kararına tepki gösterdi.

Kerküklü vatandaş Samal Bazyani, kalabalık bir grupla birlikte geldiği Kerkük Valiliği binası önünde basına yaptığı açıklamada, Irak dinarının dolar karşısındaki değer kaybının tüketici fiyatlarına olumsuz yansıyacağını ve bundan en çok da düşük gelirli vatandaşların etkileneceğini söyledi.

Hükümetin memur maaşlarını ödemekte zorlandığı bu dönemde bu gelişmenin vatandaşın ekonomisini daha da zora sokacağını aktaran Bazyani, Irak Parlamentosu'nun olaya derhal müdahale etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bazyani, tek gelir kaynağı petrol olan Irak'ın ticari ve tüketim alanında dışa bağlı olduğunu hatırlatarak, "Halk tedirginlik yaşamaya başladı ve alışveriş yapmakta tereddüt ediyor." dedi.

Açıklamanın ardından vatandaşlar, attıkları sloganlarla söz konusu duruma tepki göstererek, hükümet ve Maliye Bakanı Ali Allavi'yi istifaya çağırdı.

Irak Merkez Bankası, aldığı yeni kararla 1 ABD Dolar'ını 1470 dinara sabitledi. Daha önce aynı rakam 1220 olarak belirlenmişti.

Irak hükümeti, düşen petrol fiyatlarıyla yaklaşık 4 milyon olan devlet memurunun maaşını ödeyemediğini ileri sürüyor.

Irak'ta tek gelir kaynağının petrol olduğu biliniyor. Petrol fiyatlarının düşüşü ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke ekonomik krizle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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