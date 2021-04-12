Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tahsin Sorani Camisi'nden detaylar Teravih namazından detaylar Caminin imam hatibi Fethi Mevla ile röportaj KERKÜK ( AA ) - Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tahsin Sorani Camisi'nden detaylar

Teravih namazından detaylar

Caminin imam hatibi Fethi Mevla ile röportaj

KERKÜK ( AA ) - Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Kerküklüler, kent merkezindeki Aden Caddesi'nde bulunan Tahsin Sorani Camisi'nde yeni tip koronavirüs gölgesinde ilk teravih namazını kıldı.

Cemaat, namazın ardından "ülkeye huzur ve barışın hakim olması, Kovid-19 salgınının sona ermesi ve ülkenin terörden kurtulması" için Türkçe, Arapça ve Kürtçe dualar etti.

Caminin imam hatibi Fethi Mevla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam aleminin ramazan ayını kutlayarak, Irak'a barış ve huzurun gelmesi temennisinde bulundu.

Mevla, akan kan ve gözyaşlarının sona ermesi için her zaman dua ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kasım