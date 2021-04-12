Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Muhammet Kasım - Haberler | Güncel
Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tahsin Sorani Camisi'nden detaylar Teravih namazından detaylar Caminin imam hatibi Fethi Mevla ile röportaj KERKÜK ( AA ) - Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tahsin Sorani Camisi'nden detaylar

Teravih namazından detaylar

Caminin imam hatibi Fethi Mevla ile röportaj

KERKÜK ( AA ) - Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Kerküklüler, kent merkezindeki Aden Caddesi'nde bulunan Tahsin Sorani Camisi'nde yeni tip koronavirüs gölgesinde ilk teravih namazını kıldı.

Cemaat, namazın ardından "ülkeye huzur ve barışın hakim olması, Kovid-19 salgınının sona ermesi ve ülkenin terörden kurtulması" için Türkçe, Arapça ve Kürtçe dualar etti.

Caminin imam hatibi Fethi Mevla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam aleminin ramazan ayını kutlayarak, Irak'a barış ve huzurun gelmesi temennisinde bulundu.

Mevla, akan kan ve gözyaşlarının sona ermesi için her zaman dua ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kasım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mario Draghi Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Türkan Şoray Demet Özdemir
Spor Gökhan Töre Ünal Karaman Rachid Ghezzal Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 22:52:48. #1.15#
title