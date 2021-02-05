Kerkük'te güvenlik güçlerine DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın Irak güvenlik güçlerini hedef alan saldırısında 1 polisin öldüğü, 2 polisin yaralandığı belirtildi.
Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın Irak güvenlik güçlerini hedef alan saldırısında 1 polisin öldüğü, 2 polisin yaralandığı belirtildi.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesine bağlı Metik köyü yakınlarında bir polis gözlem noktasına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Nuri, saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 2'sinin yaralandığını aktardı.
DEAŞ militanlarının saldırısının ardından çıkan çatışmanın yaklaşık 30 dakika sürdüğünü kaydeden Nuri, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb