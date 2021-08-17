Kerkük'te eylem hazırlığındaki DEAŞ mensupları yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kerkük'te eylem hazırlığındaki DEAŞ mensupları yakalandı

Kerkük'te eylem hazırlığındaki DEAŞ mensupları yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki kontrol noktasında şüpheli bir aracı durduran güvenlik güçleri, eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu 3 kişiyi yakaladı.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki kontrol noktasında şüpheli bir aracı durduran güvenlik güçleri, eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu 3 kişiyi yakaladı.

????Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, konuya dair AA muhabirine açıklamada bulundu.

Nuri, kentin güneyindeki bir kontrol noktasında 3 teröristin yakalandığını belirterek, söz konusu kişilerin kentte eylem hazırlığında olduğunu aktardı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Bülent Ersoy Şahan Gökbakar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mert Günok Mustafa Er Lionel Messi Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kerkük'te eylem hazırlığındaki DEAŞ mensupları yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 18:14:15. #1.16#

title