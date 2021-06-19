Kerkük'te eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 10 terörist yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kerkük'te eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 10 terörist yakalandı

Kerkük'te eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 10 terörist yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 10 teröristin yakalandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 10 teröristin yakalandığı bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezindeki Panca Ali semtinde polis güçlerinin bir adrese operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, operasyonda kent merkezine yönelik eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu 10 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Teröristlerin uzun süredir bulundukları adreste uyuyan hücre olarak kaldıkları aktarıldı.

Yapılan ilk sorguda kısa süre önce kentin güneyindeki kırsal bölgeden kent merkezine sızdıklarını ve eylem hazırlığında olduklarını itiraf eden teröristlerin mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 61 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 61 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
12 ilde DEAŞ operasyonu: 56 gözaltı kararı
12 ilde DEAŞ operasyonu: 56 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak 'terörizmin finansmanı' suçunu işledikleri tespit edilen 61 şüpheli...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri tespit edilen 61 şüpheli...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Rafet El Roman Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Gareth Bale Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kerkük'te eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 10 terörist yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 21:32:00. #1.16#

title