Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı
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Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentinde polisin uyuşturucu kaçakçılarına düzenlediği operasyonda 7 kişinin yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde polisin uyuşturucu kaçakçılarına düzenlediği operasyonda 7 kişinin yakalandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin kent merkezindeki Panca Ali semtinde bulunan iki adrese eş zamanlı baskın yaptığını söyledi.

Baskında biri kadın 7 kişinin yakalandığını kaydeden Nuri, söz konusu adreslerde uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzemenin de ele geçirildiğini aktardı.

Nuri, bu operasyonla gençleri zehirlemeyi hedefleyen bir uyuşturucu çetesini çökertmeyi başardıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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