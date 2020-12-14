Kerkük'te düzenlenen operasyonda 74 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Irak emniyet güçlerince Kerkük'te düzenlenen operasyonda on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kerkük Polis Müdürü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, narkotik ekiplerinin kent merkezinde bir adrese düzenlediği baskında 74 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini söyledi.

Ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddenin yurt dışından temin edildiğini aktaran Nuri, kentte istihbarat çalışmasını artırdıklarını dile getirdi.

Kerkük'te 26 Kasım'da düzenlenen operasyonda da 14 milyon 600 bin uyuşturucu hap ele geçirilmiş ve 4 kişiden oluşan bir uyuşturucu çetesi yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb